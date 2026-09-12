Звездный нападающий Болоньи Довбик пропустит матч из-за проблем со здоровьем

Украинский форвард Артем Довбик пропустит предстоящий матч против Наполи из-за проблем со здоровьем, подтвердил главный тренер Болоньи Доменико Тедеско.

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Наставник футбольного клуба Болонья Доменико Тедеско подтвердил информацию о проблемах со здоровьем у украинского нападающего Артема Довбика.



Тедеско объявил, что Довбик не сможет выйти на поле в предстоящем матче четвертого тура Серии А против Наполи, который намечен на воскресенье, 13 сентября.

Слова Тедеско приводит TMW:

Да, Дзортеа и Довбик не присоединятся к нам в матче, так же как и Орсолини и Эль-Аззузи. Довбик почувствовал незначительный дискомфорт. Это не совсем травма, но подвергать риску его здоровье мы не можем, поэтому медицинский персонал решил не позволять ему играть в предстоящем матче. На подобное предложение Артем согласился.

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