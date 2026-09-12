Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Звездный нападающий Болоньи Довбик пропустит матч из-за проблем со здоровьем

Украинский форвард Артем Довбик пропустит предстоящий матч против Наполи из-за проблем со здоровьем, подтвердил главный тренер Болоньи Доменико Тедеско.
Звездный нападающий Болоньи Довбик пропустит матч из-за проблем со здоровьем
Артем Довбик / Getty Images

Читайте также: Болонья в предвкушении матча с Наполи: участие Довбика и Дзортеа под вопросом

Наставник футбольного клуба Болонья Доменико Тедеско подтвердил информацию о проблемах со здоровьем у украинского нападающего Артема Довбика.

Тедеско объявил, что Довбик не сможет выйти на поле в предстоящем матче четвертого тура Серии А против Наполи, который намечен на воскресенье, 13 сентября.

Слова Тедеско приводит TMW:

Да, Дзортеа и Довбик не присоединятся к нам в матче, так же как и Орсолини и Эль-Аззузи. Довбик почувствовал незначительный дискомфорт. Это не совсем травма, но подвергать риску его здоровье мы не можем, поэтому медицинский персонал решил не позволять ему играть в предстоящем матче. На подобное предложение Артем согласился.



Стоит отметить, что в текущем сезоне Довбик уже успел принять участие в трех играх за Болонью и забить один гол.

Ранее Довбик рассказал о своих ощущениях после дебютного гола за Болонью.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости