Михаил Мудрик: из Челси в Тоттенхэм за 87,5 миллионов евро
Мудрик переходит в Тоттенхэм на правах аренды, с возможностью выкупа за 75 миллионов фунтов.
Украинский футболист и вингер Челси Михаил Мудрик официально становится частью другого клуба Английской Премьер-лиги, Тоттенхэма. Это было подтверждено на сайте клуба.
Мудрик присоединяется к Тоттенхэму на правах аренды до окончания сезона 2026/27.
В договоре между клубами также предусмотрена возможность выкупа игрока за сумму в 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).
Misha is Spurs 🇺🇦 pic.twitter.com/aW4VKFbvam— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
В новом клубе Мудрик будет выходить на поле под 27 номером.
Welcome to the Spurs family 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
📲 https://t.co/0BiuOep3xN pic.twitter.com/PqvJ2N6Dpp
В Тоттенхэме Мудрик вновь встретится с тренером Роберто Де Дзерби, с которым он уже сотрудничал в Шахтере.
A message from Misha 🤳 pic.twitter.com/VVoKfRWMjf— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
Мудрик не принимал участие в официальных матчах с ноября 2024 года из-за дисквалификации за допинг. Однако в июле 2026 года его дисквалификация была снята, и он возобновил тренировки с Челси, участвуя в тренировочных матчах команды.
Мудрик перебрался в Челси из Шахтера в январе 2023 года и до момента дисквалификации успел сыграть за лондонский клуб 73 матча, забив десять голов и сделав 11 результативных передач.
Ранее стало известно, что Тоттенхэм подписал вингера из Манчестер Сити.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: