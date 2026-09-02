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Михаил Мудрик: из Челси в Тоттенхэм за 87,5 миллионов евро

Мудрик переходит в Тоттенхэм на правах аренды, с возможностью выкупа за 75 миллионов фунтов.
Михаил Мудрик: из Челси в Тоттенхэм за 87,5 миллионов евро
Михаил Мудрик / Tottenham Hotspur

Украинский футболист и вингер Челси Михаил Мудрик официально становится частью другого клуба Английской Премьер-лиги, Тоттенхэма. Это было подтверждено на сайте клуба.

Мудрик присоединяется к Тоттенхэму на правах аренды до окончания сезона 2026/27.

В договоре между клубами также предусмотрена возможность выкупа игрока за сумму в 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).



В новом клубе Мудрик будет выходить на поле под 27 номером.



В Тоттенхэме Мудрик вновь встретится с тренером Роберто Де Дзерби, с которым он уже сотрудничал в Шахтере.



Мудрик не принимал участие в официальных матчах с ноября 2024 года из-за дисквалификации за допинг. Однако в июле 2026 года его дисквалификация была снята, и он возобновил тренировки с Челси, участвуя в тренировочных матчах команды.

Мудрик перебрался в Челси из Шахтера в январе 2023 года и до момента дисквалификации успел сыграть за лондонский клуб 73 матча, забив десять голов и сделав 11 результативных передач.

Ранее стало известно, что Тоттенхэм подписал вингера из Манчестер Сити.

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