Михаил Мудрик: из Челси в Тоттенхэм за 87,5 миллионов евро

Мудрик переходит в Тоттенхэм на правах аренды, с возможностью выкупа за 75 миллионов фунтов.

Украинский футболист и вингер Челси Михаил Мудрик официально становится частью другого клуба Английской Премьер-лиги, Тоттенхэма. Это было подтверждено на сайте клуба.



Мудрик присоединяется к Тоттенхэму на правах аренды до окончания сезона 2026/27.



В договоре между клубами также предусмотрена возможность выкупа игрока за сумму в 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).

Misha is Spurs 🇺🇦 pic.twitter.com/aW4VKFbvam — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

В новом клубе Мудрик будет выходить на поле под 27 номером.

В Тоттенхэме Мудрик вновь встретится с тренером Роберто Де Дзерби, с которым он уже сотрудничал в Шахтере.

A message from Misha 🤳 pic.twitter.com/VVoKfRWMjf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

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