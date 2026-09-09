Украинская команда по теннису готова к битве за Кубок Дэвиса: новые лица в составе
Был представлен состав украинской мужской команды по теннису для ближайшего Кубка Дэвиса.
Стоит упомянуть, что в этом году команда будет бороться за победу во Второй мировой группе после понижения в рейтинге.
Первым соперником украинцев станет команда Кипра, а победитель этого матча получит шанс выступить в плей-офф Первой мировой группы.
Виталий Сачко и Вячеслав Белинский не вошли в состав команды для игры против Кипра, их заменят новички Георгий Кравченко и Владимир Якубенко.
Состав украинской команды для игры с Кипром:
- Георгий Кравченко - занимает 392-ю позицию в рейтинге ATP;
- Владислав Орлов - расположен на 436-м месте;
- Алексей Крутых - находится на 448-м позиции;
- Александр Овчаренко - занимает 629-е место;
- Владимир Якубенко - на 1064-й позиции.