Украинская команда по теннису готова к битве за Кубок Дэвиса: новые лица в составе

Украинская команда по теннису готовится к битве во Второй мировой группе Кубка Дэвиса, начиная с матча против Кипра.

Был представлен состав украинской мужской команды по теннису для ближайшего Кубка Дэвиса.



Стоит упомянуть, что в этом году команда будет бороться за победу во Второй мировой группе после понижения в рейтинге.



Первым соперником украинцев станет команда Кипра, а победитель этого матча получит шанс выступить в плей-офф Первой мировой группы.



Виталий Сачко и Вячеслав Белинский не вошли в состав команды для игры против Кипра, их заменят новички Георгий Кравченко и Владимир Якубенко.



Состав украинской команды для игры с Кипром:



- Георгий Кравченко - занимает 392-ю позицию в рейтинге ATP;

- Владислав Орлов - расположен на 436-м месте;

- Алексей Крутых - находится на 448-м позиции;

- Александр Овчаренко - занимает 629-е место;

- Владимир Якубенко - на 1064-й позиции.