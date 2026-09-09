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Тибо Куртуа временно отходит от игры в национальной команде Бельгии

Куртуа подтвердил свое решение о временном отходе от игры в национальной команде Бельгии, но не исключает возвращения к отборочному туру Евро-2028.
Тибо Куртуа временно отходит от игры в национальной команде Бельгии
Тибо Куртуа / Getty Images

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа объявил о временном отходе от игры в национальной команде и пропустит предстоящие матчи Лиги наций. 34-летний футболист решил взять паузу в своей международной карьере.

После завершения чемпионата мира появились слухи о возможном уходе Куртуа из команды. Однако, в своем недавнем заявлении, он подчеркнул, что готов обсудить вопрос о возвращении в команду перед началом отборочного тура Евро-2028.

"Я не знаю, смогу ли физически поддерживать тот же уровень еще четыре года", - заявил вратарь, объясняя свое решение.

В сезоне 2026/27 бельгийская национальная команда будет выступать в престижном дивизионе А. Согласно жеребьевке, их соперниками в группе будут команды Франции, Италии и Турции.

Также стоит напомнить, что ведущий полузащитник Наполи успешно перенес операцию на сердце.

 

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