Ахметов поддерживает реформы в украинском футболе: Цель - вернуться в топ-10

Ахметов поддерживает реформы в украинском футболе, предложенные директором Шахтера, и стремится вернуть лигу в топ-10 европейских.

Президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов выразил согласие с позицией директора клуба Дарио Срны относительно необходимости реформ в украинском футболе.



Ахметов отметил:

Здесь я согласен с Дарио. Он не говорит о том, что нужно сокращать количество клубов в УПЛ, он говорит о том, что нужно реформировать.

Ахметов напомнил, что когда-то украинская лига входила в десятку лучших европейских, а сейчас занимает всего 24-е место в рейтинге УЕФА.

Слова Ахметова передает официальный сайт Шахтера:

Украинский футбол нужно возвращать именно в топ-10. Что значит реформировать? Все клубы должны быть в равных условиях и все должны соответствовать лучшим минимальным стандартам. То есть должны пройти лицензирование, и в итоге в этой ситуации должен быть минимальный бюджет, конкуренция.

Ахметов подчеркнул, что клубы должны стать более конкурентоспособными:

Конкуренция порождает качество - возможно, таких клубов будет не 16, а 18, возможно, не 18, а 20 - это прекрасно, и это значит, что украинский футбол двигается в правильном направлении. Но если кто-то закрывает на это глаза - это нехорошо. Возможно, нужно не 16 клубов, а меньше. На этот вопрос должен отвечать не Дарио и не футбольный клуб Шахтер, а другие органы.

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Стоит отметить, что недавно президент УЕФА Александер Чеферин вручил Ахметову памятную награду УЕФА в честь 30-летия его президентства в Шахтере и 90-летия клуба.