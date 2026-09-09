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Mercedes меняет стратегию: планируются обновления двигателя вопреки первоначальным планам

Mercedes меняет стратегию и планирует модификацию двигателя, отклоняясь от первоначального плана использования тестовых стендов.
Mercedes меняет стратегию: планируются обновления двигателя вопреки первоначальным планам
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Как сообщает The Race, автопроизводитель Mercedes планирует обновить свой двигатель.

Важно подчеркнуть, что ФИА признала двигатель Red Bull самым лучшим, но другие команды могут вносить изменения в свои моторы.

По правилу ADUO, Mercedes разрешено две модификации - одна в текущем сезоне и одна в следующем. Но первоначально команда не планировала использовать эти привилегии.

Изначальная стратегия Mercedes заключалась в использовании дополнительного времени на тестовых стендах без внесения изменений в двигатель. Но теперь планы изменились.

Пока неизвестно, когда именно Mercedes планирует внести планируемые изменения.

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