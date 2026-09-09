Mercedes меняет стратегию: планируются обновления двигателя вопреки первоначальным планам

Mercedes меняет стратегию и планирует модификацию двигателя, отклоняясь от первоначального плана использования тестовых стендов.

Как сообщает The Race, автопроизводитель Mercedes планирует обновить свой двигатель.



Важно подчеркнуть, что ФИА признала двигатель Red Bull самым лучшим, но другие команды могут вносить изменения в свои моторы.



По правилу ADUO, Mercedes разрешено две модификации - одна в текущем сезоне и одна в следующем. Но первоначально команда не планировала использовать эти привилегии.



Изначальная стратегия Mercedes заключалась в использовании дополнительного времени на тестовых стендах без внесения изменений в двигатель. Но теперь планы изменились.



Пока неизвестно, когда именно Mercedes планирует внести планируемые изменения.