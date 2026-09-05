Мудрик дебютировал за Тоттенхэм: Де Дзерби оценивает его игру
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Наставник футбольного клуба Тоттенхэм Роберто Де Дзерби высказался о дебютном выходе на поле Михаила Мудрика, украинского футболиста, в составе его команды.
Мудрик впервые принял участие в игре за лондонский клуб в ходе матча третьего тура английской Премьер-лиги против Ноттингем Форест. Игра завершилась ничейным результатом 0:0. Мудрик заменил одного из футболистов на 74-й минуте матча.
После матча итальянский специалист, руководящий Тоттенхэмом, подчеркнул, что Мудрику нужно продолжать работать над своей физической формой.
Слова Де Дзерби приводит football.london:
Мудрик еще не готов. Он работает над тем, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Ему нужно время, ему нужно работать.
На этой позиции у нас есть Матис Тель, у него большой потенциал. Но Матис тоже принимает слишком много неправильных решений, как и Мудрик. Но это два сильных игрока, два футболиста с большим потенциалом.
Отметим, что Тоттенхэм арендовал Мудрика у Челси с возможностью последующего выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов (около 87,5 миллиона евро).