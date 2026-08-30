Британский боксер Итаума госпитализирован после боя с Хрговичем

Итаума госпитализирован после боя: менеджер рассказывает о состоянии боксера и его будущих планах.

Британский боксер Мозес Итаума был госпитализирован после проигрыша хорвату Филипу Хрговичу в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. 21-летний атлет был увезен с ринга медицинской командой непосредственно после остановки боя в девятом раунде на площадке O2 Arena в Лондоне.



Фрэнк Уоррен, менеджер Итаумы, в беседе с talkSPORT сообщил, что боксер был доставлен в медицинское учреждение из-за повреждения ноги. Позже Уоррен уточнил, что госпитализация была осуществлена в целях предосторожности, чтобы удостовериться в отсутствии у спортсмена серьезных здоровьесберегающих проблем. Он также добавил, что Итаума был сильно истощен к окончанию боя.



Уоррен признался, что не уверен в том, как Итаума справится с поражением с психологической стороны, и предположил, что боксеру потребуется период для восстановления. По его мнению, обсуждение будущих планов Итаумы будет возможно не раньше, чем через несколько недель или даже месяц.



Отметим, что ранее Хргович признался, откуда взялись силы на сенсационный камбэк.