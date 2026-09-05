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Полесье подписывает контракт с вратарем Александрии Макаренко на четыре года

19-летний вратарь Назар Макаренко переходит в Полесье на четырехлетний контракт, заменив ушедшего Георгия Бущана.
Полесье подписывает контракт с вратарем Александрии Макаренко на четыре года
Назар Макаренко / ФК Полесье

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Официальный сайт футбольного клуба Полесье объявил о переходе в их ряды вратаря Александрии Назара Макаренко.

Молодой 19-летний голкипер из Украины подписал с житомирским клубом четырехлетнее соглашение, которое будет действительно до июня 2030 года.

Хотя точные финансовые детали перехода не раскрываются, Transfermarkt утверждает, что сумма компенсации составила 400 тысяч евро.

В Александрии Макаренко провел два последних сезона, в течение которых он принял участие в 16 матчах основного состава.

Важно отметить, что недавно Полесье покинул Георгий Бущан, который вернулся в Динамо на правах аренды.

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