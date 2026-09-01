Габриэл Жезус: с Арсенала в Барселону за 10 миллионов евро!

Бразилец Габриэл Жезус теперь официально является игроком Барселоны, подписав трехлетний контракт с каталонским клубом.

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Бразильский футболист Габриэл Жезус переходит из лондонского Арсенала в Барселону.



Этот переход 29-летнего нападающего официально подтвержден на веб-сайте каталонского клуба.



С Барселоной Жезус подписал трехлетнее соглашение, которое будет действительно до 30 июня 2029 года.



Хотя конкретные финансовые детали перехода не были обнародованы, по данным СМИ, сумма компенсации составила 10 миллионов евро. В контракте также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты.

When instinct calls, you answer. ☎️ pic.twitter.com/BgZktIcJ17 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

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