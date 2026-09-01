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Габриэл Жезус: с Арсенала в Барселону за 10 миллионов евро!

Бразилец Габриэл Жезус теперь официально является игроком Барселоны, подписав трехлетний контракт с каталонским клубом.
Габриэл Жезус: с Арсенала в Барселону за 10 миллионов евро!
Габриэл Жезус / Getty Images

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Бразильский футболист Габриэл Жезус переходит из лондонского Арсенала в Барселону.

Этот переход 29-летнего нападающего официально подтвержден на веб-сайте каталонского клуба.

С Барселоной Жезус подписал трехлетнее соглашение, которое будет действительно до 30 июня 2029 года.

Хотя конкретные финансовые детали перехода не были обнародованы, по данным СМИ, сумма компенсации составила 10 миллионов евро. В контракте также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты.



Напомним, что Жезус перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году за 52 миллиона евро. Во время своего пребывания в команде из Лондона бразилец сыграл в 123 матчах, забив 32 гола и сделав 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона заключила контракт с голкипером национальной команды Хорватии.

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