Габриэл Жезус: с Арсенала в Барселону за 10 миллионов евро!
Бразилец Габриэл Жезус теперь официально является игроком Барселоны, подписав трехлетний контракт с каталонским клубом.
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Бразильский футболист Габриэл Жезус переходит из лондонского Арсенала в Барселону.
Этот переход 29-летнего нападающего официально подтвержден на веб-сайте каталонского клуба.
С Барселоной Жезус подписал трехлетнее соглашение, которое будет действительно до 30 июня 2029 года.
Хотя конкретные финансовые детали перехода не были обнародованы, по данным СМИ, сумма компенсации составила 10 миллионов евро. В контракте также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты.
When instinct calls, you answer. ☎️ pic.twitter.com/BgZktIcJ17— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
Напомним, что Жезус перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году за 52 миллиона евро. Во время своего пребывания в команде из Лондона бразилец сыграл в 123 матчах, забив 32 гола и сделав 22 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Барселона заключила контракт с голкипером национальной команды Хорватии.
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