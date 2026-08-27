Кто с кем сыграет в ЛЧ: известен состав корзин жеребьевки-2026/27

36 команд разделены на четыре корзины для главного этапа Лиги чемпионов; жеребьевка состоится 27 августа.

После завершения квалификации определены все 36 участников главного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27, а также их распределение по корзинам.



Всего 36 футбольных команд были разделены на четыре корзины, каждая из которых включает в себя девять команд. Распределение осуществлялось на основе клубного коэффициента УЕФА. Отдельно стоит отметить ПСЖ, действующего чемпиона Лиги чемпионов, который автоматически получил место в первой корзине. В процессе жеребьевки каждый клуб будет иметь двух противников из каждой корзины.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД ПО КОРЗИНАМ:

Корзина 1: ПСЖ, Бавария, Реал Мадрид, Ливерпуль, Интер, Манчестер Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид.

Корзина 2: Боруссия Дортмунд, Рома, Спортинг, Астон Вилла, Порту, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Бетис, ПСВ.

Корзина 3: Фейеноорд, Лилль, Наполи, РБ Лейпциг, Вильярреал, Шахтер , Галатасарай, Буде-Глимт, Фенербахче.

, Галатасарай, Буде-Глимт, Фенербахче. Корзина 4: Штутгарт, Комо, Ланс, Славия, Сабах, ЛАСК, АЕК, Викинг, Слован Братислава.

Таким образом, Шахтер находится в третьей корзине и обязательно сыграет с двумя командами из каждой корзины. Однако, команды из одной страны не могут встретиться на главном этапе.



Жеребьевка главного этапа Лиги чемпионов намечена на 27 августа в 19:00 по киевскому времени.