Кто с кем сыграет в ЛЧ: известен состав корзин жеребьевки-2026/27
После завершения квалификации определены все 36 участников главного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27, а также их распределение по корзинам.
Всего 36 футбольных команд были разделены на четыре корзины, каждая из которых включает в себя девять команд. Распределение осуществлялось на основе клубного коэффициента УЕФА. Отдельно стоит отметить ПСЖ, действующего чемпиона Лиги чемпионов, который автоматически получил место в первой корзине. В процессе жеребьевки каждый клуб будет иметь двух противников из каждой корзины.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД ПО КОРЗИНАМ:
- Корзина 1: ПСЖ, Бавария, Реал Мадрид, Ливерпуль, Интер, Манчестер Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид.
- Корзина 2: Боруссия Дортмунд, Рома, Спортинг, Астон Вилла, Порту, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Бетис, ПСВ.
- Корзина 3: Фейеноорд, Лилль, Наполи, РБ Лейпциг, Вильярреал, Шахтер, Галатасарай, Буде-Глимт, Фенербахче.
- Корзина 4: Штутгарт, Комо, Ланс, Славия, Сабах, ЛАСК, АЕК, Викинг, Слован Братислава.
Таким образом, Шахтер находится в третьей корзине и обязательно сыграет с двумя командами из каждой корзины. Однако, команды из одной страны не могут встретиться на главном этапе.
Жеребьевка главного этапа Лиги чемпионов намечена на 27 августа в 19:00 по киевскому времени.