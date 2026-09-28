Италия разгромила Турцию 4:1: братья Эспозито впервые вместе на поле

Италия одержала победу над Турцией со счетом 4:1, забив четыре гола, включая дебютный гол Майкла Кайоде за национальную команду.

В первой половине игры итальянская команда уже определила исход матча. Алессандро Бастони открыл счет на 9-й минуте, а Давиде Фраттези удвоил преимущество команды на 22-й минуте.



Через пять минут Майкл Кайоде увеличил счет до 3:0, забив свой дебютный гол за итальянскую национальную команду.



После перерыва Турция смогла сократить разрыв, когда на 47-й минуте Барыш Алпер Йылмаз забил гол. Однако спустя три минуты Пио Эспозито забил четвертый гол для Италии, установив итоговый счет матча - 4:1.



После поражения от Бельгии (0:2) Италия заработала свои первые три очка в турнире. Турция, которая ранее уступила Франции (0:1), потерпела второе поражение подряд.



Особенностью матча стало то, что братья Пио и Себастьяно Эспозито впервые одновременно вышли на поле в стартовом составе Италии. Главный тренер Роберто Манчини внес в состав восемь изменений по сравнению с предыдущим матчем против Бельгии.



Турция - Италия - 1:4



Голы: Бастони, 9', Фраттези, 22', Кайоде, 27', Барыш Алпер Йылмаз, 47', Пио Эспозито, 50'



Во втором туре Лиги наций Украина сыграла вничью с Грузией.