Гарсия предлагает Пакьяо устроить зрелищный бой на Netflix

Гарсия предлагает провести бой с Пакьяо на Netflix 11 декабря, если отменится поединок Фьюри и Джошуа.

Боксер Райан Гарсия (26-2, 21 КО) заявил о своем желании провести бой с Мэнни Пакьяо, экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях (62-8-3, 39 КО) из Филиппин.



Гарсия предложил организовать их поединок на платформе Netflix 11 декабря, в случае отмены запланированного боя между британскими тяжеловесами Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).



"Поставьте меня и Мэнни Пакьяо на Netflix, и мы спасем вечер бокса. Мы с Мэнни спасем эту дату 11 декабря", - предложил Гарсия.



В последний раз Гарсия выходил на ринг несколько недель назад и одержал победу над Конором Бенном техническим нокаутом во втором раунде.



Пакьяо, в свою очередь, последний раз участвовал в бою в июле прошлого года, и бой закончился вничью.

Ранее Райан Гарсия, обладатель титула WBC в полусреднем весе, вызвал на бой Теофимо Лопеса, который владеет титулом WBA в этом же весовом дивизионе.