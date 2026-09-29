Украина против Северной Ирландии: битва за лидерство в Лиге наций
Букмекеры предсказывают равные шансы для Украины и Северной Ирландии в предстоящем матче Лиги наций.
2 октября 2026/27 года в рамках Лиги наций пройдет футбольный матч между национальными сборными Украины и Северной Ирландии.
Этот поединок представляет собой важное событие для украинской сборной, стремящейся продолжить набирать очки в турнире.
Анализ шансов и ставок на матч между Украиной и Северной Ирландией
Букмекеры прогнозируют примерно равные шансы для обеих сборных в предстоящем матче, хотя украинская команда имеет небольшое преимущество.
Ставки букмекеров на матч между Украиной и Северной Ирландией:
- Победа Украины - 2,05
- Ничья - 3,40
- Победа Северной Ирландии - 3,60
Украинская сборная уже сыграла два матча в текущем турнире и набрала в них четыре очка. Такой же результат у Северной Ирландии, с которой Украина занимает первое место в своей группе.
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