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Украина против Северной Ирландии: битва за лидерство в Лиге наций

Букмекеры предсказывают равные шансы для Украины и Северной Ирландии в предстоящем матче Лиги наций.
Украина против Северной Ирландии: битва за лидерство в Лиге наций
Сборная Украины / Getty Images

2 октября 2026/27 года в рамках Лиги наций пройдет футбольный матч между национальными сборными Украины и Северной Ирландии.

Этот поединок представляет собой важное событие для украинской сборной, стремящейся продолжить набирать очки в турнире.

Анализ шансов и ставок на матч между Украиной и Северной Ирландией

Букмекеры прогнозируют примерно равные шансы для обеих сборных в предстоящем матче, хотя украинская команда имеет небольшое преимущество.

Ставки букмекеров на матч между Украиной и Северной Ирландией:

  • Победа Украины - 2,05
  • Ничья - 3,40
  • Победа Северной Ирландии - 3,60

Украинская сборная уже сыграла два матча в текущем турнире и набрала в них четыре очка. Такой же результат у Северной Ирландии, с которой Украина занимает первое место в своей группе.

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