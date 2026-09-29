Украина против Северной Ирландии: битва за лидерство в Лиге наций

Букмекеры предсказывают равные шансы для Украины и Северной Ирландии в предстоящем матче Лиги наций.

2 октября 2026/27 года в рамках Лиги наций пройдет футбольный матч между национальными сборными Украины и Северной Ирландии.



Этот поединок представляет собой важное событие для украинской сборной, стремящейся продолжить набирать очки в турнире.



Анализ шансов и ставок на матч между Украиной и Северной Ирландией



Букмекеры прогнозируют примерно равные шансы для обеих сборных в предстоящем матче, хотя украинская команда имеет небольшое преимущество.



Ставки букмекеров на матч между Украиной и Северной Ирландией:

Победа Украины - 2,05

- 2,05 Ничья - 3,40

- 3,40 Победа Северной Ирландии - 3,60

Украинская сборная уже сыграла два матча в текущем турнире и набрала в них четыре очка. Такой же результат у Северной Ирландии, с которой Украина занимает первое место в своей группе.