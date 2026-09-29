Замены Пономаренко и Ваната в перерыве: стала известна причина

Тренер украинской команды Андреа Мальдера обсуждает стратегию и выступление игроков после ничейного матча с Грузией в Лиге наций.

После завершения второго тура Лиги наций, где сборные Украины и Грузии сыграли вничью без забитых мячей (0:0), главный тренер украинской команды Андреа Мальдера выразил свое мнение о выступлении своих игроков.



"Я заменил Пономаренко, потому что в атаке у меня было немного больше выбора. Матвей и Владислав Ванат после первого тайма были очень уставшими. И поэтому я решил заменить их на двух атакующих игроков, которые могли бы помочь в прессинге. А Зубков, по моему мнению, в своей роли, которую он выполнял на поле, также сыграл очень хорошо", - отметил он.



Анатолий Трубин был назван лучшим игроком матча по мнению болельщиков.



"Это действительно такая интересная, позитивная проблема - иметь таких двух надежных игроков - Трубина и Ризника. Я не имел никаких сомнений относительно Трубина - он экстраординарный игрок. Он сегодня сделал очень много сейвов, но он - не единственный, кто провел хороший матч. Я также очень доволен Тарасом Михавком, он был очень внимателен. Также Сарапий. Матчи иногда бывают не очень красивыми с эстетической точки зрения. Соперники относились к нам с уважением. Они не прессинговали, не шли в высокий прессинг. Нам следовало играть в пас. Мы можем играть лучше, но я хочу подчеркнуть множество позитивных моментов, которые были сегодня".



В другой игре этой группы Северная Ирландия и Венгрия также сыграли вничью (0:0), что позволило ирландцам удержать лидерство в группе.