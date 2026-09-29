Руслан Малиновский прошел хирургию на колене: сроки возвращения неизвестны

Полузащитник Трабзонспора Малиновский прошел операцию на колене из-за отека мягких тканей.

Украинский футболист Руслан Малиновский был подвергнут хирургической операции.



Согласно информации от пресс-службы Трабзонспора, 33-летний полузащитник прошел хирургическое вмешательство на колене.



Ранее у Малиновского был выявлен существенный отек мягких тканей внутренней стороны колена. Изначально ожидалось, что период реабилитации займет около месяца, и после международного перерыва футболист сможет возобновить игру.



Однако, состояние Малиновского ухудшилось, и ему потребовалась артроскопия. Точные сроки его возвращения на поле пока не определены.



В текущем сезоне Малиновский участвовал только в четырех матчах.

Ранее Малиновский дебютировал в составе Трабзонспора в матче против Касымпашей, завершившемся ничьей 1:1.