Руслан Малиновский прошел хирургию на колене: сроки возвращения неизвестны
Полузащитник Трабзонспора Малиновский прошел операцию на колене из-за отека мягких тканей.
Украинский футболист Руслан Малиновский был подвергнут хирургической операции.
Согласно информации от пресс-службы Трабзонспора, 33-летний полузащитник прошел хирургическое вмешательство на колене.
Ранее у Малиновского был выявлен существенный отек мягких тканей внутренней стороны колена. Изначально ожидалось, что период реабилитации займет около месяца, и после международного перерыва футболист сможет возобновить игру.
Однако, состояние Малиновского ухудшилось, и ему потребовалась артроскопия. Точные сроки его возвращения на поле пока не определены.
В текущем сезоне Малиновский участвовал только в четырех матчах.
Ранее Малиновский дебютировал в составе Трабзонспора в матче против Касымпашей, завершившемся ничьей 1:1.
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