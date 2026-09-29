Северная Ирландия и Украина в лидерах: итоги второго тура группы B2

Северная Ирландия и Украина ведут в группе B2 после двух туров, следующий матч между ними намечен на 2 октября.

В первой части матча Северная Ирландия была близка к тому, чтобы забить первый гол, однако удар Патрика Келли попал в перекладину. Во второй половине игры обе команды имели возможности забить, но счет так и не изменился.



Это стало четвертым очком для Северной Ирландии в турнире, следующим за их победой над Грузией (1:0). Венгрия получила свое первое очко после поражения от Украины (0:1) в первом туре.



После двух туров Украина и Северная Ирландия имеют по четыре очка. Северная Ирландия занимает лидирующую позицию благодаря лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей - 1:0 против 1:0 Украины. Если эти показатели совпадают, порядок определяется по дополнительным критериям.



Турнирная таблица группы B2 представлена следующим образом:



1. Северная Ирландия - 4 очка, 1:0

2. Украина - 4, 1:0

3. Венгрия - 1, 0:1

4. Грузия - 1, 0:1



Следующий матч Украины пройдет против Северной Ирландии. Игра намечена на 2 октября в 21:45 по киевскому времени.



В заключение, стоит упомянуть, что Италия восстановилась после поражения от Бельгии, разгромив Турцию.