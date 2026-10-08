Тайсон Фьюри готов к реваншу с Усиком: Хочу исправить все

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Британский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил свое стремление к третьему поединку с Александром Усиком, который ранее занимал позицию абсолютного чемпиона в этой весовой категории.



Фьюри утверждает, что он уверен в своем превосходстве в двух предшествующих боях, и считает, что Усик испытывает сомнения в своих победах.

Фьюри в беседе с The Ring поделился:

В своих желаниях я определился окончательно: я жажду провести с ним реванш, бой третий, потому что в глубине души уверен, что те предыдущие поединки выиграл я, хотя по какой-то непонятной мне причине победу присудили ему.

Да и он этого хочет тоже. Потому что он такой же боец. Как же ему не думать: "Черт побери, выиграл я эти бои на самом деле или нет?" Ведь он даже на камеру признал: "Бой был практически равным. Если бы победу отдали ему, я бы не спорил". Ну что ж. Мы оба чувствуем одно и то же.

Как ни крути, но победа досталась ему. Он добыл ее честнее не бывает, что ж - удачи ему. Я не желаю ему ничего плохого. Но я хочу получить шанс все исправить. И потом, вы только вдумайтесь, какое это будет завершение карьеры: побить этого неудачника Энтони Джошуа в Кардиффе на глазах у 80 тысяч зрителей, а потом поехать в Мэдисон-сквер-гарден и взять наконец реванш у "Кролика"!