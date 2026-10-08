Ферстаппен против охлаждающих жилетов: Это не сауна, мне это не нужно

Гонщики Формулы-1 разделились в мнении о системе охлаждения: Ферстаппен против, Леклер сомневается, Расселл поддерживает.

Предполагается, что температура на трассе Марина-Бей превзойдет 31 °C, что в сочетании с высокой влажностью делает эту гонку одним из наиболее физически тяжелых этапов сезона.



Система охлаждения включает специальное устройство и жилет, установленные в болиде, через которые циркулирует охлаждающая жидкость. Если гонщик отказывается от использования жилета, команда наказывается штрафом в виде дополнительного балласта.



Макс Ферстаппен, четырехкратный чемпион мира, высказал свое противодействие этой технологии.

Ферстаппен заявил:

Незачем мне все это. Жарковато, не спорю, но не парилка же.

Гонщик Red Bull также выразил недовольство дизайном системы:

Вместе с этим жилетом для охлаждения в автомобиле появляются какие-то дурацкие кабели, сковывающие мои движения. А это мне никак не нужно.

Ферстаппен добавил, что даже если бы система могла работать полтора часа, он бы не стал ей пользоваться.Шарль Леклер, гонщик Ferrari, выразил более сдержанное мнение. Он заявил, что был бы готов использовать жилет, если бы его эффективность сохранялась дольше.

Леклер сказал:

Допустим, первые 15-20 кругов он работает довольно сносно. Но затем к концу гонки, когда уже совсем разгорячишься, жарко будет примерно так же, как без охлаждающего жилета.

В то же время гонщик Mercedes Джордж Расселл активно поддерживает эту технологию. Он напомнил о том, насколько сложными могут быть условия в кабине.

Расселл заявил:

Установить точно, сколько времени теряется на круге из-за перегрева собственного тела, не представляется возможным.

Он также упомянул, что после Гран-при Катара-2023 Алекс Албон рассказывал о том, что у него возникали галлюцинации из-за жары во время гонки.

Расселл передал слова Албона:

Накалилось до предела, дышать было уже нечем, готов был сделал все, что угодно, лишь бы охладиться.