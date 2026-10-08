Амир Хан готов вернуться на ринг: ведутся переговоры о бое с Мэнни Пакьяо

Амир Хан ведет переговоры о бое с Мэнни Пакьяо, опровергая слухи о дате и месте проведения поединка.

39-летний британский боксер Амир Хан рассматривает вариант возвращения на боксерский ринг для крупного боя. Хан последний раз участвовал в боксерском поединке в феврале 2022 года, где проиграл Келлу Бруку по техническому нокауту.



Хан подтвердил, что ведутся активные обсуждения о его бое с Мэнни Пакьяо.

Хан заявил:

Я видел некоторые цифры, и они меня устраивают. Я видел место проведения, и оно меня устраивает.

Однако он опроверг информацию о том, что его бой с Пакьяо может быть запланирован на 11 декабря в Кардиффе в рамках вечера боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Хан пояснил:

Нет. Это слухи. Даже если бы речь шла об этом вечере, я бы не был к этому готов, и не думаю, что Мэнни тоже. Мы оба путешествовали и, очевидно, не возвращались в тренировочный лагерь. Это всего около девяти недель. Я не знаю, откуда это взялось.

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