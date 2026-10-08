Амир Хан готов вернуться на ринг: ведутся переговоры о бое с Мэнни Пакьяо
Амир Хан ведет переговоры о бое с Мэнни Пакьяо, опровергая слухи о дате и месте проведения поединка.
39-летний британский боксер Амир Хан рассматривает вариант возвращения на боксерский ринг для крупного боя. Хан последний раз участвовал в боксерском поединке в феврале 2022 года, где проиграл Келлу Бруку по техническому нокауту.
Хан подтвердил, что ведутся активные обсуждения о его бое с Мэнни Пакьяо.
Хан заявил:
Я видел некоторые цифры, и они меня устраивают. Я видел место проведения, и оно меня устраивает.
Однако он опроверг информацию о том, что его бой с Пакьяо может быть запланирован на 11 декабря в Кардиффе в рамках вечера боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Хан пояснил:
Нет. Это слухи. Даже если бы речь шла об этом вечере, я бы не был к этому готов, и не думаю, что Мэнни тоже. Мы оба путешествовали и, очевидно, не возвращались в тренировочный лагерь. Это всего около девяти недель. Я не знаю, откуда это взялось.
Изначально Пакьяо должен был встретиться на ринге с Шакуром Стивенсоном в андеркарде Фьюри - Джошуа, но эти планы не осуществились. Хан стал одним из возможных кандидатов на замену.
Хан пытался организовать бой с Пакьяо с 2016 года, когда их первый предполагаемый поединок не состоялся. Если бой все же состоится, его наиболее вероятная дата - начало 2027 года.
В то же время, Фьюри стремится к третьему бою с Усиком, утверждая, что он выиграл два предыдущих.
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