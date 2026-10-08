Чеферин планирует баллотироваться на третий срок главы УЕФА
Чеферин планирует баллотироваться на третий срок на пост главы УЕФА, выборы которого запланированы на 22 апреля 2027 года.
Ранее словенский функционер заявлял, что не собирается идти на третий срок после окончания текущего мандата.
Чеферин объявил о своем решении 8 октября на встрече представителей европейских футбольных ассоциаций в Берлине. Выборы главы УЕФА намечены на 22 апреля 2027 года в Астане в рамках 51-го конгресса организации.
Чеферин заявил:
Хочу искренне поблагодарить национальные ассоциации за оказанное мне доверие. Предстоит проделать еще очень много важной работы, поэтому их просьба будет удовлетворена.
Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. В апреле 2023 года был переизбран на четырехлетний срок.
В то же время УЕФА вступила в спор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Европейские футбольные ассоциации высказали протест против его неудачной попытки передать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам и теперь требуют усиления контроля над руководством ФИФА, заявив о потере доверия к Инфантино.
Следующее собрание 55 национальных ассоциаций УЕФА запланировано до 17 ноября 2026 года.
Вспомним, что бывший полузащитник Ливерпуля и Милана объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
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