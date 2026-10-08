Чеферин планирует баллотироваться на третий срок главы УЕФА

Чеферин планирует баллотироваться на третий срок на пост главы УЕФА, выборы которого запланированы на 22 апреля 2027 года.

Ранее словенский функционер заявлял, что не собирается идти на третий срок после окончания текущего мандата.



Чеферин объявил о своем решении 8 октября на встрече представителей европейских футбольных ассоциаций в Берлине. Выборы главы УЕФА намечены на 22 апреля 2027 года в Астане в рамках 51-го конгресса организации.

Чеферин заявил:

Хочу искренне поблагодарить национальные ассоциации за оказанное мне доверие. Предстоит проделать еще очень много важной работы, поэтому их просьба будет удовлетворена.

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