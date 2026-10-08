Эспарт продлевает контракт с Барселоной до 2030 года
Воспитанник академии Ла Масия, Эспарт, продлил контракт с Барселоной до 2030 года, укрепив свое место в основном составе.
В ближайшем будущем в главном офисе Барселоны ожидается официальное заключение контракта. Президент клуба Жоан Лапорта будет присутствовать на этом мероприятии, после которого Эспарт ответит на вопросы прессы.
Эспарт является воспитанником академии Ла Масия. Он присоединился к Барселоне в летний период 2015 года и в марте 2026 года дебютировал в основном составе под руководством Ханси Флика.
Его первый матч был против Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов.
Xavi Espart renews until 2030 More info 👉 https://t.co/6K7l2X8EoF https://t.co/BwxcJ1A5Cc— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2026
В сезоне-2025/26 Эспарт принял участие в шести играх основного состава, а перед началом текущего сезона он получил постоянное место в команде и 12-й номер. В этом сезоне он уже провел пять матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
Также стоит отметить, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж за другими командами.
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