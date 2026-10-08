Футболист Джака получит штраф за фальшивый сертификат COVID-19, если нарушит закон

Джака признался в получении фальшивого сертификата вакцинации и готов нести ответственность за свои действия.

Предусмотренная санкция состоит из 50 дневных штрафов, каждый из которых составляет 3000 франков. Если в течение двухлетнего испытательного периода футболист не нарушит закон, штраф не будет наложен. Судебные издержки, связанные с делом Джаки, уже оплачены.

Джака в своем Instagram написал:

Я полностью согласен с вынесенным судебным решением и целиком и полностью возлагаю ответственность за совершенные действия на себя.

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