Футболист Джака получит штраф за фальшивый сертификат COVID-19, если нарушит закон
Джака признался в получении фальшивого сертификата вакцинации и готов нести ответственность за свои действия.
Предусмотренная санкция состоит из 50 дневных штрафов, каждый из которых составляет 3000 франков. Если в течение двухлетнего испытательного периода футболист не нарушит закон, штраф не будет наложен. Судебные издержки, связанные с делом Джаки, уже оплачены.
Джака в своем Instagram написал:
Я полностью согласен с вынесенным судебным решением и целиком и полностью возлагаю ответственность за совершенные действия на себя.
34-летний спортсмен ранее признал, что в период сомнений по поводу вакцинации от COVID-19 он получил фальшивый сертификат. Джака утверждает, что он полностью признал свою вину и активно содействовал расследованию.
Стоит отметить, что в сентябре швейцарские власти начали расследование в отношении Джаки в связи с данным инцидентом. После признания своей вины футболист пропустил четыре матча национальной команды Швейцарии в Лиге наций.
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