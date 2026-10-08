Ювентус готов выложить 10 млн евро за вратаря Викарио

Ювентус готов выкупить контракт Викарио за 8 миллионов евро и предложить ему соглашение до 2030 года.

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Ювентус из Турина намерен продлить контракт с вратарем Гульельмо Викарио, который в данный момент играет за клуб на правах аренды от Тоттенхэма.



Инсайдер Николо Скира сообщает, что Ювентус доволен игрой 30-летнего голкипера и планирует использовать опцию выкупа его контракта.



"Бьянконери" готовы заплатить за Викарио установленную сумму в 8 миллионов евро, плюс предложить дополнительные 2 миллиона в виде бонусов. Вратарю будет предложен контракт до лета 2030 года.



Следует отметить, что Викарио уже успел сыграть за Ювентус в пяти матчах, пропустив всего четыре гола и трижды оставив свои ворота невзломанными.



Ранее стало известно, что нападающий Ювентуса успешно перенес операцию после травмы пальца.