Ювентус готов выложить 10 млн евро за вратаря Викарио
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Ювентус из Турина намерен продлить контракт с вратарем Гульельмо Викарио, который в данный момент играет за клуб на правах аренды от Тоттенхэма.
Инсайдер Николо Скира сообщает, что Ювентус доволен игрой 30-летнего голкипера и планирует использовать опцию выкупа его контракта.
"Бьянконери" готовы заплатить за Викарио установленную сумму в 8 миллионов евро, плюс предложить дополнительные 2 миллиона в виде бонусов. Вратарю будет предложен контракт до лета 2030 года.
Следует отметить, что Викарио уже успел сыграть за Ювентус в пяти матчах, пропустив всего четыре гола и трижды оставив свои ворота невзломанными.
Ранее стало известно, что нападающий Ювентуса успешно перенес операцию после травмы пальца.