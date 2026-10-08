Рассел стартует последним на Гран-при Сингапура из-за перебора двигателей Mercedes

Рассел вынужден стартовать с последнего места из-за превышения лимита двигателей Mercedes в текущем сезоне.

В свете установки нового двигателя британский автогонщик Рассел начнет с последнего места на Гран-при в Сингапуре. Это стало результатом того, что Mercedes превзошла установленный лимит двигателей на сезон.

Рассел заявил:

У нас есть лимит в четыре двигателя на сезон, то есть каждый должен пройти по шесть гонок, а впереди еще семь. Поэтому я получу еще один штраф. Сейчас это довольно тяжело.

Такой шаг был сделан после того, как двигатель Рассела вышел из строя на Гран-при в Малайзии. Команда рассчитывала, что старый двигатель прослужит до момента установки запланированного обновления, но теперь он не сможет продержаться еще семь гонок.Рассел также отметил, что Mercedes, вероятно, установит еще один новый двигатель после выпуска обновленной версии, возможно, на Гран-при США в Остине. Это приведет к дополнительному штрафу и старту с последнего места.В Сингапуре Рассел будет гонять на старой версии болида. Mercedes решила изменить конфигурации болидов после того, как новое аэродинамическое обновление, представленное в Малайзии, не дало ожидаемого увеличения скорости.

Рассел подчеркнул:

Автомобиль, на котором я возвращаюсь, стартовал с поула с преимуществом в 0,8 секунды, а Кими на нем выиграл гонку. Важно помнить контекст - это не возврат к автомобилю начала сезона.

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