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Эккерт получает условную дисквалификацию, Саутгемптон теряет очки: последствия шпионского скандала в Англии

Условная дисквалификация Эккерта до сезона-2027/28, Саутгемптон терпит большие потери.
Эккерт получает условную дисквалификацию, Саутгемптон теряет очки: последствия шпионского скандала в Англии
Тонда Эккерт / Getty Images

В отношении Эккерта, который признался в незаконном наблюдении за тренировками команд Оксфорд Юнайтед, Ипсвич Таун и Мидлсбро в прошлом сезоне, Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение.

Эккерт будет находиться в статусе условной дисквалификации до конца сезона-2027/28.

Эккерт подтвердил:

Да, я совершил ошибку и добровольно в этом сознался. Отказываться от осознания собственной вины я не собираюсь.



Он также выразил облегчение по поводу окончания расследования и возможности вновь сфокусироваться на игре.

Тем не менее, для Саутгемптона последствия этого инцидента стали более тяжелыми. Клуб был исключен из плей-офф Чемпионшипа прошлого сезона, а в текущем сезоне с него сняли четыре очка.

На сегодняшний день Саутгемптон занимает 13-е место в Чемпионшипе, набрав 10 очков в восьми матчах.

Между тем, Джака был условно оштрафован за подделку сертификата о вакцинации.

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