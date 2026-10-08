Эккерт получает условную дисквалификацию, Саутгемптон теряет очки: последствия шпионского скандала в Англии
Условная дисквалификация Эккерта до сезона-2027/28, Саутгемптон терпит большие потери.
В отношении Эккерта, который признался в незаконном наблюдении за тренировками команд Оксфорд Юнайтед, Ипсвич Таун и Мидлсбро в прошлом сезоне, Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение.
Эккерт будет находиться в статусе условной дисквалификации до конца сезона-2027/28.
Эккерт подтвердил:
Да, я совершил ошибку и добровольно в этом сознался. Отказываться от осознания собственной вины я не собираюсь.
Он также выразил облегчение по поводу окончания расследования и возможности вновь сфокусироваться на игре.
Тем не менее, для Саутгемптона последствия этого инцидента стали более тяжелыми. Клуб был исключен из плей-офф Чемпионшипа прошлого сезона, а в текущем сезоне с него сняли четыре очка.
На сегодняшний день Саутгемптон занимает 13-е место в Чемпионшипе, набрав 10 очков в восьми матчах.
Между тем, Джака был условно оштрафован за подделку сертификата о вакцинации.
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