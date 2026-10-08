Эккерт получает условную дисквалификацию, Саутгемптон теряет очки: последствия шпионского скандала в Англии

Условная дисквалификация Эккерта до сезона-2027/28, Саутгемптон терпит большие потери.

В отношении Эккерта, который признался в незаконном наблюдении за тренировками команд Оксфорд Юнайтед, Ипсвич Таун и Мидлсбро в прошлом сезоне, Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла решение.



Эккерт будет находиться в статусе условной дисквалификации до конца сезона-2027/28.

Эккерт подтвердил:

Да, я совершил ошибку и добровольно в этом сознался. Отказываться от осознания собственной вины я не собираюсь.

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