Украина против Италии: битва за финал Кубка Билли Джин Кинг-2026

Украина впереди в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026, благодаря победе Ангелины Калининой над итальянкой Тайрой Катериной Грант.

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В городе Шэньчжэнь, Китай, в субботу, 26 сентября, проходит полуфинальная стадия Кубка Билли Джин Кинг-2026, где соревнуются команды Украины и Италии.



Первый индивидуальный матч прошел между Ангелиной Калининой из Украины и Тайрой Катериной Грант из Италии. Калинина одержала победу, заработав для своей команды первое очко, победив Грант в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. В течение игры Калинина один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и использовала два из семи брейк-пойнтов.



Кубок Билли Джин Кинг-2026

Полуфинал



Тайра Катерина Грант (Италия) - Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 4:6



Италия - Украина - 0:1



В следующем индивидуальном матче сразятся Элина Свитолина и Жасмин Паолини.



Соревнование между Украиной и Италией продолжится до тех пор, пока одна из команд не наберет две победы. Если это будет необходимо, решающий парный матч проведут Ангелина Калинина и Людмила Киченок от Украины и Сара Эррани и Жасмин Паолини от Италии.



Победитель полуфинала встретится в финале с командой Чехии, которая в своем полуфинале одолела Испанию.



В прошлом году украинская команда также участвовала в полуфинале против Италии, но уступила со счетом 1:2. Итальянки в итоге стали победительницами, завоевав титул второй год подряд.



Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг украинская команда победила Бельгию.