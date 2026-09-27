Мбаппе получает травму колена: Реал Мадрид ожидает его возвращения через две недели

Мбаппе получил травму колена в матче против Турции, его восстановление займет около двух недель.

Реал Мадрид подтверждает, что их форвард Килиан Мбаппе вернулся с травмой после игры за национальную команду Франции.



27-летний игрок получил ушиб в ходе матча против Турции (1:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги наций, где он забил единственный гол на 54-й минуте и был заменен на 59-й минуте из-за боли в левом колене. После этого он покинул тренировочный лагерь национальной команды.



На официальном сайте Реала сообщается, что после медицинского осмотра, проведенного в клубе, у французского нападающего было выявлено растяжение задней капсулы левого колена.



Реал не дал точных сроков возвращения Мбаппе, но согласно местным СМИ, его восстановление займет примерно две недели.



В текущем сезоне Мбаппе принял участие в восьми матчах за Реал в различных турнирах, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.



Ранее были установлены сроки восстановления капитана Реала после полученной им травмы.