Нидерланды одерживают победу над Сербией в Лиге наций: 2:1

Нидерланды одержали победу над Сербией во втором туре Лиги наций, забив два гола против одного.

В воскресенье, 27 сентября, в рамках второго тура Лиги наций прошел матч между национальными командами Нидерландов и Сербии.



С начала игры инициативу захватили нидерландцы, активно атакуя ворота противника, подобно их игре против Германии.



Сербы, несмотря на несколько удачных атак, пропустили первый гол от гостей. Фол Терзича в штрафной позволил Мердинку успешно реализовать пенальти.



Во втором тайме Сербия сумела отыграться, благодаря мастерскому удару Йовича. Однако, Нидерланды увеличили давление и на 69-й минуте Мердинк забил второй гол, обеспечив победу своей команде.



Статистика матча между Сербией и Нидерландами во втором туре Лиги наций:

Сербия - Нидерланды 1:2

Голы: Йович, 46 - Мердинк (пенальти), 30, 69

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 2.75

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 11 - 25

Удары в створ: 6 - 8

Угловые: 3 - 4