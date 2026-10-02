Украина против Северной Ирландии: битва лидеров в Лиге наций

Стартовые составы команд Украины и Северной Ирландии для предстоящего матча Лиги наций объявлены.

В пятницу, 2 октября, украинская сборная примет на своем поле команду Северной Ирландии в рамках третьего тура Дивизиона B Лиги наций.



Перед началом матча главный тренер украинцев Андреа Мальдера назвал стартовый состав.



На поле выйдут следующие игроки: Ризнык, Бондарь, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Цыганков, Очеретько, Бражко, Судаков, Ярмоленко и Яремчук.

В запасе останутся: Ермаков, Трубин, Крупский, Мыхавко, Шапаренко, Пономаренко, Сикан, Варфоломеев, Назаренко, Назарина, Зубков и Краснопир.





Северная Ирландия также определила свой стартовый состав.



На поле появятся: П. Чарльз, Атчесон, Макконвилл, Браун, Гилмор, Прайс, Ш. Чарльз, Девлин, Хьюм, Донли и Моррисон.

На скамейке запасных будут: Хазард, Пикок-Фаррелл, Девенни, Томпсон, О'Нилл, Д. Чарльз, Смит, Форбс, Келли, Макнейр, Грэм и Магеннис.



Матч между Украиной и Северной Ирландией пройдет на стадионе Антона Малатинского в Трнаве, Словакия, и начнется в 21:45 по киевскому времени.



На текущий момент обе команды занимают верхние строчки в группе B2 Лиги наций, имея на своем счету по четыре очка.



Было также отмечено, что судьей матча будет арбитр, который ранее не сталкивался с украинскими командами.