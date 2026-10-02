Жезуш обещает обсудить конфликт с Роналду после матча с Норвегией

"Я готов обсудить конфликт с Роналду после матча с Норвегией", - обещает тренер, утверждая, что его совесть спокойна.

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Жоржи Жезуш, португальский футбольный наставник, высказался о своем конфликте с Криштиану Роналду, в результате которого звездный футболист покинул национальную команду.



72-летний специалист пообещал подробно обсудить этот эпизод после завершения предстоящего матча с Норвегией в Лиге наций, который намечен на 4 октября, и станет последним в текущем международном сезоне.

Слова Жезуша приводит TVI Noticias:

На данный момент этот вопрос не обсуждается. Я уже не один год в футболе и могу вас уверить, что не сделал ничего такого, что способно подстегнуть начавшуюся волну. Если вопрос в том, чиста ли моя совесть, то вполне. После матча c Норвегией на Драгау сможем более детально обсудить происходящее. Никому и в голову не придет отрицать тот факт, что Роналду неподражаем. Он очень значимая фигура в футболе, и это то, что не подлежит сомнению.

Отметим, что ранее Роналду ушел из национальной команды Португалии из-за разногласий с главным тренером и недовольства количеством игрового времени, что породило слухи о возможном завершении его международной карьеры.