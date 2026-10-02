Рафинья из Барселоны скоро вернется в игру после ложной тревоги о травме

Рафинья готовится к возвращению на поле после успешной медицинской проверки, не выявившей повреждений бедра.

Барселона в скором времени сможет вернуть в строй своего флангового нападающего Рафинью, который, к счастью, не получил серьезной травмы.



29-летний футболист был вынужден раньше времени покинуть тренировочный лагерь бразильской сборной после товарищеского матча с Австралией (4:2), в котором он был заменен на перерыве из-за болей в правом бедре. У Рафиньи был замечен небольшой отек.



Тем не менее, как сообщил испанский журналист Альфредо Мартинес, после возвращения из национальной команды бразилец прошел медицинскую проверку, которая не выявила повреждений бедра. Это означает, что он сможет скоро приступить к тренировкам.



Ожидается, что капитан "блаугранас" будет в форме к предстоящему матчу восьмого тура Ла Лиги против Хетафе, который намечен на 10 октября.



Важно отметить, что в текущем сезоне Рафинья успел провести в составе Барселоны восемь матчей в разных турнирах, забив 14 голов и сделав три результативные передачи.



Ранее стало известно о намерениях Барселоны продлить контракт с Рафиньей.