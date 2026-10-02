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Санчес готов стать первым кубинским чемпионом в супертяжах, вызывает Хрговича на бой

Санчес готов к бою с Хрговичем, планируя стать первым кубинским чемпионом мира в супертяжелом весе.
Санчес готов стать первым кубинским чемпионом в супертяжах, вызывает Хрговича на бой
Фрэнк Санчес / Getty Images

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Фрэнк Санчес, кубинский боксер и обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе, заявил о своей готовности встретиться на ринге с действующим чемпионом Филипом Хрговичем.

Санчес подчеркнул свое желание воспользоваться своим статусом и принять участие в поединке за титул, который, как предполагается, может быть запланирован на конец этого года или начало следующего.

Санчес, цитируемый Boxing News, говорит:

По поводу новенького, то скажу я вам следующее, что я таки воспользуюсь своим статусом обязательного претендента. Поединок состоится, как только Хргович выскажет свою готовность к нему. Полагаю, что, возможно, встреча произойдет уже в декабре или в январе.

Я с нетерпением жду, когда представится возможность победить Хрговича. Я несомненно выиграю этот бой и стану первым кубинским чемпионом мира в супертяжелом весе. Это меня очень и очень мотивирует. На фоне Хрговича я еще более быстр и еще сильнее, чем он. Когда я молодцом, ни один супертяжеловес не может меня победить.

Ранее Хргович рассматривал возможность проведения реванша с Мозесом Итаумой.

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