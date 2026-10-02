Украинская сборная U-21 одерживает победу над Хорватией в заключительном матче Евро-2027

Украинская команда U-21 одержала победу над Хорватией в заключительном матче квалификации Евро-2027, но не смогла пройти в финальную стадию.

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В пятницу, 2 октября, юниорская сборная Украины провела свой заключительный матч в рамках квалификации Евро-2027 U-21.



В последнем квалификационном поединке украинцы сразились с командой Хорватии, которая возглавляла группу. Под руководством Дмитрия Михайленко украинская команда одолела соперника со счетом 1:0.



Решающим моментом встречи стал ранний гол, забитый Александром Пищуром. Это был единственный гол в матче. На девятой минуте украинская команда организовала атаку, в ходе которой Денис Гришкевич с правой стороны штрафной передал мяч в центр на форварда Жироны, который забил с одиннадцатиметровой отметки в нижний угол.



Украина U-21 - Хорватия U-21 - 1:0



Гол: Пищур, 9



Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 12 - 21

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 5 - 7

Фолы: 17 - 12



Составы команд:



Украина: Крапивцов - Малов, Огарков, Мельниченко, Гришкевич (Гусев, 76) - Глущенко (Гаджиев, 77), Кревсун, Сорока - Шах (Федор, 66), Пищур (Богданов, 66), Синчук.



Хорватия: Силич - Сепич (Буквич, 59), Прпич, Кумар, Живкович (Ходак, 77) - Звонарек (Цанюга, 46), Врбанчич (Павич, 59), Ягушич - Шотичек, Топич (Веринац, 69), Сегечич.



Предупреждения: Малов, Мельниченко, Пищур, Шах, Гаджиев - Сепич, Врбанчич.



Несмотря на победу, украинская команда уже утратила шансы на выход в финальную стадию Евро-2027 U-21. Украинцы набрали 12 очков в квалификации и заняли третье место в группе Н.



Следующий матч юниорская сборная Украины проведет 5 октября, где встретится с командой Албании в товарищеском матче.