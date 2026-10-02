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Травма лишает сборную Испании форварда ПСЖ Феррана Торреса в предстоящих играх Лиги наций

Травма голеностопа вынуждает Торреса пропустить предстоящие матчи Лиги наций, его заменит молодой форвард Реала Карлос Эспи.
Травма лишает сборную Испании форварда ПСЖ Феррана Торреса в предстоящих играх Лиги наций
Ферран Торрес / Getty Images

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Форвард ПСЖ Ферран Торрес не сможет выйти на поле в предстоящих играх Лиги наций за национальную команду Испании, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

26-летний футболист столкнулся с проблемами в левом голеностопе, которые, хотя и не помешали ему участвовать в матче против Англии и продолжать тренироваться, не исчезли. В конечном итоге было решено дать Торресу возможность покинуть команду для восстановления.

В качестве замены Торресу главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте вызвал 21-летнего форварда Реала из Мадрида Карлоса Эспи, который ранее играл за молодежную команду.

В следующих играх Лиги наций испанцы встретятся с Чехией (3 октября) и Хорватией (6 октября).

Стоит отметить, что в начале текущего сезона Лиги наций испанская команда одержала победу над Англией (3:2) и Хорватией (4:1), что позволило ей набрать шесть очков и занять лидирующее положение в своей группе.

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