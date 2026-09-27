Мерседес обходит Феррари: их двигатель стал самым победоносным в истории Формулы-1

252 победы: двигатель Мерседеса обошел Феррари, став самым успешным в истории Формулы-1.

Мерседес теперь может с уверенностью утверждать, что их двигатель стал самым успешным в истории.



Победа Джорджа Расселла в Баку стала 252-й для мотора немецкого бренда, что выдвигает его на первое место по количеству побед.



До недавнего времени Феррари была на вершине с 251 победой, но Мерседес удалось обогнать итальянцев.



Стоит отметить, что Феррари как команда добилась 250 побед с использованием своего двигателя. Еще одну победу принес Себастьян Феттель за Торо Россо в 2008 году.



Победы Мерседеса распределены между ним самим, Маклареном и Брауном. К тому же, Серхио Перес добавил одну победу за Рэйсинг Поинт в 2020 году.



Ранее Антонелли преодолел трудности и занял пятое место в Баку, несмотря на аварию и проблемы с болидом во время квалификации.