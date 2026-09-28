Джорджо Скальвини продлил контракт с Аталантой до 2031 года

Аталанта продлила контракт с Джорджо Скальвини до 2031 года.

Джорджо Скальвини, итальянский футболист и член национальной команды Италии, продлил свой контракт с футбольным клубом Аталанта.



Эта информация была размещена на официальном сайте клуба.



Соглашение с 22-летним футболистом будет в силе до 30 июня 2031 года.

Nuovi capitoli ancora da scrivere ✍️ 🖤 💙 More chapters to come ✍️ 🖤 💙 https://t.co/etmltUKct6 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 27, 2026

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