Джорджо Скальвини продлил контракт с Аталантой до 2031 года
Аталанта продлила контракт с Джорджо Скальвини до 2031 года.
Джорджо Скальвини, итальянский футболист и член национальной команды Италии, продлил свой контракт с футбольным клубом Аталанта.
Эта информация была размещена на официальном сайте клуба.
Соглашение с 22-летним футболистом будет в силе до 30 июня 2031 года.
Nuovi capitoli ancora da scrivere ✍️ 🖤 💙 More chapters to come ✍️ 🖤 💙 https://t.co/etmltUKct6— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 27, 2026
Скальвини, воспитанник академии Аталанта, дебютировал в основном составе в 2021 году. С тех пор он участвовал в 144 матчах, забил восемь мячей и сделал шесть ассистов.
В текущем сезоне защитник принял участие в семи матчах различных турниров.
Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить новый контракт своему ведущему полузащитнику.
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