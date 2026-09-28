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Джорджо Скальвини продлил контракт с Аталантой до 2031 года

Аталанта продлила контракт с Джорджо Скальвини до 2031 года.
Джорджо Скальвини продлил контракт с Аталантой до 2031 года
Джорджо Скальвини / Getty Images

Джорджо Скальвини, итальянский футболист и член национальной команды Италии, продлил свой контракт с футбольным клубом Аталанта.

Эта информация была размещена на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом будет в силе до 30 июня 2031 года.



Скальвини, воспитанник академии Аталанта, дебютировал в основном составе в 2021 году. С тех пор он участвовал в 144 матчах, забил восемь мячей и сделал шесть ассистов.

В текущем сезоне защитник принял участие в семи матчах различных турниров.

Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить новый контракт своему ведущему полузащитнику.

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