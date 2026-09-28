Португалия обыгрывает Норвегию во втором туре Лиги наций

Португалия одерживает победу над Норвегией во втором туре Лиги наций, забрав с собой три очка.

В воскресенье, 27 сентября, в рамках второго тура Лиги наций прошел матч между национальными командами Норвегии и Португалии.



Португальцы были первыми, кто открыл счет, благодаря точному удару Феликса, который умело обработал мяч и отправил его в нижний угол ворот. Несмотря на активные попытки обеих команд забить еще до перерыва, счет остался неизменным.



Во втором тайме норвежцы сумели уравнять счет благодаря голу Холанда. Однако радость норвежцев была кратковременной. После неудачного паса Нюланда, Рамуш перехватил мяч и сразу же отправил его в ворота.



Португалия успела забить еще один гол, который, однако, был аннулирован из-за офсайда. К концу игры обе команды были на пределе сил, и Португалия покинула Осло, забрав с собой три очка.



Статистика матча Норвегия - Португалия во втором туре Лиги наций:

Норвегия - Португалия 1:2

Голы: Холанд, 51 - Феликс, 17, Рамуш, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 1.04

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 22 - 12

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 7 - 2