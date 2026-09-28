Модрич обновляет рекорд: становится самым возрастным голеадором Хорватии в 41 год
Полузащитник Милана Лука Модрич установил новый рекорд, став самым возрастным футболистом, забившим гол за национальную команду Хорватии, тем самым обновив свое предыдущее достижение.
Во время матча против Чехии (2:1) в первом туре Лиги наций, капитан хорватов забил гол на 47-й минуте, играя в гостях.
На момент забитого гола Модричу было 41 год и 17 дней, что позволило ему обновить свой рекорд старейшего голеадора хорватской сборной. Его последний гол до этого был забит в июне текущего года в товарищеском матче против Словении (2:1), когда ему было 40 лет, 8 месяцев и 29 дней.
Этот гол стал для Модрича 30-м в составе национальной команды, в которой он уже провел 203 матча.
В другом матче первого тура этой же группы Лиги наций Испания победила Англию.