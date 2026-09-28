Модрич обновляет рекорд: становится самым возрастным голеадором Хорватии в 41 год

Модрич, в возрасте 41 года и 17 дней, обновил свой рекорд, став старейшим голеадором хорватской сборной в матче против Чехии.

Полузащитник Милана Лука Модрич установил новый рекорд, став самым возрастным футболистом, забившим гол за национальную команду Хорватии, тем самым обновив свое предыдущее достижение.



Во время матча против Чехии (2:1) в первом туре Лиги наций, капитан хорватов забил гол на 47-й минуте, играя в гостях.



На момент забитого гола Модричу было 41 год и 17 дней, что позволило ему обновить свой рекорд старейшего голеадора хорватской сборной. Его последний гол до этого был забит в июне текущего года в товарищеском матче против Словении (2:1), когда ему было 40 лет, 8 месяцев и 29 дней.



Этот гол стал для Модрича 30-м в составе национальной команды, в которой он уже провел 203 матча.



В другом матче первого тура этой же группы Лиги наций Испания победила Англию.