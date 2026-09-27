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Лунин остается в тени: Моуринью предпочитает Куртуа для вратарского поста в Реале

Моуринью предпочитает Куртуа: Лунину остаются лишь матчи Кубка Испании.
Лунин остается в тени: Моуринью предпочитает Куртуа для вратарского поста в Реале
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин в текущем сезоне будет иметь ограниченные возможности для участия в играх.

Согласно информации Defensa Central, главный тренер команды Жозе Моуринью не планирует менять своего первого вратаря Тибо Куртуа в течение сезона.

Моуринью выразил полное удовлетворение игрой Куртуа и не намерен предоставлять ему дополнительные отдыхи, особенно учитывая его решение отказаться от участия в играх за национальную команду Бельгии в текущем турнире Лиги наций.

Источник утверждает, что несмотря на удовлетворение Моуринью работой Лунина на тренировках, украинский вратарь сможет выйти на поле только в матчах Кубка Испании, если у Куртуа не возникнут проблемы со здоровьем.

Важно отметить, что в этом сезоне Лунин еще не принимал участия в матчах за Реал.

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