Лунин остается в тени: Моуринью предпочитает Куртуа для вратарского поста в Реале

Моуринью предпочитает Куртуа: Лунину остаются лишь матчи Кубка Испании.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин в текущем сезоне будет иметь ограниченные возможности для участия в играх.



Согласно информации Defensa Central, главный тренер команды Жозе Моуринью не планирует менять своего первого вратаря Тибо Куртуа в течение сезона.



Моуринью выразил полное удовлетворение игрой Куртуа и не намерен предоставлять ему дополнительные отдыхи, особенно учитывая его решение отказаться от участия в играх за национальную команду Бельгии в текущем турнире Лиги наций.



Источник утверждает, что несмотря на удовлетворение Моуринью работой Лунина на тренировках, украинский вратарь сможет выйти на поле только в матчах Кубка Испании, если у Куртуа не возникнут проблемы со здоровьем.



Важно отметить, что в этом сезоне Лунин еще не принимал участия в матчах за Реал.



Ранее была опубликована информация о сроках возвращения Килиана Мбаппе после травмы.