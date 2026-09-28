Греция одерживает победу над Германией в Лиге наций: Курбелис решает исход матча

Греция одержала победу над Германией со счетом 1:0 во втором туре Лиги наций, несмотря на превосходство немцев на поле.

В рамках второго тура Лиги наций в воскресенье, 27 сентября, состоялась встреча между Германией и Грецией на немецком стадионе.



В первой части матча немецкий коллектив демонстрировал превосходство на поле, однако не сумел в полной мере воспользоваться мячом. Опасные ситуации возникали благодаря стараниям Адейеми, но они не приводили к забитым мячам.



Во второй половине матча долгое время не наблюдалось ярких эпизодов. Затем греческие футболисты начали формировать свои атакующие возможности. Сначала Йоаннидис чуть не забил, а затем Курбелис благодаря рикошету открыл счет в матче.



Заключительная часть матча прошла активно со стороны обеих команд, но без голов. Единственный удачный удар по воротам от греческой команды был забит Курбелисом.



Статистические показатели матча Германия против Греции во втором туре Лиги наций:

Германия - Греция 0:1

Голы: Курбелис, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 0.77

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 8 - 2

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