Барселона готова к действиям, если Эстевао решит покинуть Челси из-за недостатка игрового времени.

По данным Diario Sport, Эстевао, форвард Челси, столкнулся с проблемами, вызванными недостатком времени на поле.



Барселона продолжает внимательно следить за бразильским игроком, который выразил свое неудовлетворение текущим положением вещей. Каталонский клуб отслеживает карьеру Эстевао с тех пор, как он выступал за Палмейрас, но не препятствовал его переходу в Челси, предпочитая Ямаля.



На данный момент Деку продолжает активно мониторить ситуацию вокруг бразильского футболиста. Однако, Алонсо убедил Эстевао, что даст ему шанс показать себя, и на данный момент игрок не рассматривает возможность покинуть клуб.



Если ситуация изменится, Барселона уже разрабатывает свою стратегию.



Также было упомянуто, что в Реале решили вопрос об игровом времени Лунина.