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Травма вывела из строя: Александер Исак пропустит матчи Лиги наций

Исак пропустит предстоящие матчи Лиги наций из-за травмы, возвращаясь в Ливерпуль для восстановления.
Травма вывела из строя: Александер Исак пропустит матчи Лиги наций
Александер Исак / Getty Images

Шведский футболист и игрок Ливерпуля Александер Исак не сможет выступать в предстоящих играх Лиги наций из-за полученной травмы.

27-летний спортсмен уже отметился голом на старте турнира против Румынии (2:1), однако теперь ему необходимо прервать участие в сборной для прохождения курса восстановления.

Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, Исак возвращается в клуб для лечения.

Мерсисайдский клуб не раскрывает детали травмы игрока, но подтверждает, что она не является критической.

В рамках Лиги наций шведская сборная еще предстоит встретиться с Польшей (28 сентября), Боснией и Герцеговиной (2 октября) и вновь с Румынией (5 октября).

В текущем сезоне Исак успел провести семь матчей за Ливерпуль в разных турнирах, забив четыре гола и сделав одну голевую передачу.

Также стало известно, что перед матчем Лиги наций против Украины грузинская национальная команда назначила нового главного тренера.

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