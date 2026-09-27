Чехия обыграла Украину в финале Кубка Билли Джин Кинг-2026

Чешская команда обыграла Украину в финале Кубка Билли Джин Кинг, несмотря на отличную игру украинских теннисисток.

27 сентября 2026 года в китайском Шеньчжене состоялся финальный матч Кубка Билли Джин Кинг, в котором встретились команды Украины и Чехии.



В первом матче украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила своей сопернице, а Элина Свитолина не сумела одержать победу во втором матче, что обеспечило чешской команде общую победу.



Лидер украинской команды, Свитолина, проиграла чешской спортсменке Линде Носковой в двух партиях. Первую партию украинка уступила со счетом 3:6, а вторую партию чешская теннисистка выиграла в тай-брейке. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут, за это время Свитолина совершила шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.



Кубок Билли Джин Кинг-2026

Финал



Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) 2:6, 3:6

Элина Свитолина (Украина) - Линда Носкова (Чехия) 3:6, 6:7(5)



Украина - Чехия 0:2





Несмотря на поражение, украинская команда показала лучший результат в своей истории, впервые пробившись в финал турнира.



В рамках текущего сезона Кубка Билли Джин Кинг украинки победили действующих чемпионок из Италии (2:0) в полуфинале и одолели Бельгию (2:1) в четвертьфинале.