Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Стадион Металлист в Харькове поврежден в ходе обстрела российскими военными

Металлист в Харькове стал очередной целью обстрела российских военных, подтверждает областная администрация.
Стадион Металлист в Харькове поврежден в ходе обстрела российскими военными
Стадион Металлист / Getty Images

В результате атаки российских военных на Харьков еще одно спортивное сооружение получило повреждения.

Харьковская областная военная администрация подтвердила, что стадион Металлист был поврежден в ходе обстрела. Опубликованные снимки демонстрируют, что фасад стадиона пострадал от обстрела. Предполагается, что атака была произведена с использованием российского FPV-дрона.

Источник: ХОВА

Следует упомянуть, что с начала массированного вторжения России в Украину, стадион Металлист не принимает матчи, а футбольная команда с аналогичным названием вынуждена проводить свои игры вне Харькова.

Ранее стало известно, что российские военные также атаковали стадион Черноморец в Одессе.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости