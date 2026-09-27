Стадион Металлист в Харькове поврежден в ходе обстрела российскими военными

Металлист в Харькове стал очередной целью обстрела российских военных, подтверждает областная администрация.

В результате атаки российских военных на Харьков еще одно спортивное сооружение получило повреждения.



Харьковская областная военная администрация подтвердила, что стадион Металлист был поврежден в ходе обстрела. Опубликованные снимки демонстрируют, что фасад стадиона пострадал от обстрела. Предполагается, что атака была произведена с использованием российского FPV-дрона.

Источник: ХОВА

Следует упомянуть, что с начала массированного вторжения России в Украину, стадион Металлист не принимает матчи, а футбольная команда с аналогичным названием вынуждена проводить свои игры вне Харькова.



Ранее стало известно, что российские военные также атаковали стадион Черноморец в Одессе.