Тайсон Фьюри: Бой с Джошуа под вопросом, ищут замену

Тайсон Фьюри считает, что шансы на бой с Энтони Джошуа крайне низки, и организаторы ищут альтернативы.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказал сомнения в вероятности реализации ранее заявленного поединка с Энтони Джошуа.



Фьюри, представляющий Великобританию в боксе, подчеркнул, что шансы на проведение данного боя крайне низки, утверждая, что организаторы ищут альтернативные опции для замены Джошуа.



"Шансы, что бой состоится? Один процент. Еще прошлым вечером я слышал, что они уже ищут ему замену среди больших имен. Например, Давид Бенавидес.

Черт, каким был бы этот бой. Просто невероятный. Единственное, что Бенавидес для меня в четыре-пять раз сложнее соперник, чем Джошуа. Но я соглашусь драться, потому что всегда так поступаю. На этой земле нет ни одного человека, с которым я бы отказался драться. Никого.

Но никогда, никогда не думайте, что Джошуа сложнее соперник, чем Бенавидес. Бенавидес нокаутирует Джошуа примерно за три раунда. Но это был бы хороший бой", - приводит слова Фьюри Source of Boxing.



Стоит отметить, что поединок Фьюри - Джошуа был намечен на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality. Однако ранее появились слухи о возможной отмене этого боя.