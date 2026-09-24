Калинина и Киченок обеспечили победу и выход в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Украинки одержали победу в парной игре, обеспечив себе место в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг, где встретятся с победителем пары Италия-Китай.

Украинки Ангелина Калинина и Людмила Киченок обеспечили своей стране победу в парной игре против бельгиек Магали Кемпен и Лары Салден.



До этого общий счет в матче был равным - 1:1. Ранее в течение дня Калинина одолела Яну Отципку в трех сетах - 6:7(6), 6:1, 6:1.



Но во втором одиночном матче Элина Свитолина уступила Грет Миннен - 7:6(5), 4:6, 4:6. Итоговый исход был решен в парной игре.



Это стало вторым подряд полуфиналом для Украины на заключительном этапе Кубка Билли Джин Кинг. В предыдущем году украинская команда также пробилась до этого уровня, но проиграла Италии.



В полуфинале, который намечен на 26 сентября, Украина сразится с победителем четвертьфинальной встречи между Италией и Китаем.