Украина против Италии: битва за полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Итальянская команда обыграла Китай и теперь встретится с Украиной в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

В следующем раунде Кубка Билли Джин Кинг украинская команда сразится с итальянскими теннисистками, которые обошли Китай в четвертьфинале.



Итальянская и китайская команды начали свою игру с победы Чжан Шуай над Элизабетт Коччаретто в двух партиях - 6:0, 6:2. Впрочем, в следующем матче Италия восстановила равновесие благодаря Жасмин Паолини, которая одолела Чжен Циньвень в двух партиях - 6:3, 7:6(4).



Решающий матч за выход в полуфинал состоялся в парной игре, где Сара Эррани и Жасмин Паолини победили Го Ханьюй и Цзян Синьюй в трех партиях - 6:3, 5:7, 6:3.



В результате, итальянская команда одержала победу со счетом 2:1 и теперь сразится с Украиной в полуфинале.



Кубок Билли Джин Кинг

Четвертьфинал



Италия - Китай 2:1



Элизабетт Коччаретто - Чжан Шуай 0:6, 2:6

Жасмин Паолини - Чжен Циньвень 6:3, 7:6(4)

Сара Эррани / Жасмин Паолини - Го Ханьюй / Цзян Синьюй 6:3, 5:7, 6:3



В прошлом году украинская команда также соперничала с Италией в полуфинале, но проиграла со счетом 1:2. Итальянки в конечном итоге стали чемпионами турнира, завоевав его второй год подряд.



Полуфинал между Украиной и Италией намечен на субботу, 26 сентября, и начнется в 12:00 по киевскому времени.



Стоит отметить, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг украинская команда победила Бельгию.