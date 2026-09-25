Украина против Италии: битва за полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
В следующем раунде Кубка Билли Джин Кинг украинская команда сразится с итальянскими теннисистками, которые обошли Китай в четвертьфинале.
Итальянская и китайская команды начали свою игру с победы Чжан Шуай над Элизабетт Коччаретто в двух партиях - 6:0, 6:2. Впрочем, в следующем матче Италия восстановила равновесие благодаря Жасмин Паолини, которая одолела Чжен Циньвень в двух партиях - 6:3, 7:6(4).
Решающий матч за выход в полуфинал состоялся в парной игре, где Сара Эррани и Жасмин Паолини победили Го Ханьюй и Цзян Синьюй в трех партиях - 6:3, 5:7, 6:3.
В результате, итальянская команда одержала победу со счетом 2:1 и теперь сразится с Украиной в полуфинале.
Кубок Билли Джин Кинг
Четвертьфинал
Италия - Китай 2:1
Элизабетт Коччаретто - Чжан Шуай 0:6, 2:6
Жасмин Паолини - Чжен Циньвень 6:3, 7:6(4)
Сара Эррани / Жасмин Паолини - Го Ханьюй / Цзян Синьюй 6:3, 5:7, 6:3
В прошлом году украинская команда также соперничала с Италией в полуфинале, но проиграла со счетом 1:2. Итальянки в конечном итоге стали чемпионами турнира, завоевав его второй год подряд.
Полуфинал между Украиной и Италией намечен на субботу, 26 сентября, и начнется в 12:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг украинская команда победила Бельгию.