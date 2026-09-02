Марта Костюк преодолевает второй раунд US Open 2026, обыграв Стивенс

Костюк одержала победу над Стивенс на US Open 2026, выиграв два сета со счетом 6:1, 7:5.

Читайте также: Свитолина с легкостью побеждает на старте US Open-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла второй этап US Open-2026 в одиночном разряде.



Во втором раунде Открытого чемпионата США Костюк сыграла против американки Слоан Стивенс, которая находится на 209-м месте в рейтинге WTA. Украинка вышла победителем, выиграв два сета со счетом 6:1, 7:5.



Матч длился 1 час 27 минут. В течение игры Костюк совершила восемь эйсов, трижды совершила двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.



Это был второй матч между теннисистками, и Костюк удвоила свое преимущество в личных встречах со Стивенс.



US Open 2026

Второй раунд



Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 6:1, 7:5



В следующем этапе турнира Костюк сыграет с победителем матча между австралийкой Кимберли Биррелл и теннисисткой без флага Екатериной Александровой.



Стоит отметить, что ранее Юлия Стародубцева впервые в своей карьере сумела пройти начальный раунд US Open.