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Марта Костюк преодолевает второй раунд US Open 2026, обыграв Стивенс

Костюк одержала победу над Стивенс на US Open 2026, выиграв два сета со счетом 6:1, 7:5.
Марта Костюк преодолевает второй раунд US Open 2026, обыграв Стивенс
Марта Костюк / Getty Images

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Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла второй этап US Open-2026 в одиночном разряде.

Во втором раунде Открытого чемпионата США Костюк сыграла против американки Слоан Стивенс, которая находится на 209-м месте в рейтинге WTA. Украинка вышла победителем, выиграв два сета со счетом 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 27 минут. В течение игры Костюк совершила восемь эйсов, трижды совершила двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.

Это был второй матч между теннисистками, и Костюк удвоила свое преимущество в личных встречах со Стивенс.

US Open 2026
Второй раунд

Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 6:1, 7:5

В следующем этапе турнира Костюк сыграет с победителем матча между австралийкой Кимберли Биррелл и теннисисткой без флага Екатериной Александровой.

Стоит отметить, что ранее Юлия Стародубцева впервые в своей карьере сумела пройти начальный раунд US Open.

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