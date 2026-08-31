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Свитолина с легкостью побеждает на старте US Open-2026

Свитолина одержала убедительную победу над Сьеррой, занявшей 87-е место в рейтинге WTA, с результатом 6:1, 6:2.
Свитолина с легкостью побеждает на старте US Open-2026
Элина Свитолина / Getty Images

Успешно стартовала на US Open-2026 украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на данный момент занимает 9-ю строчку в рейтинге WTA.

В стартовом матче турнира Свитолина встретилась на корте с аргентинкой Соланой Сьеррой, занимающей 87-е место в рейтинге WTA, и одержала убедительную победу, уступив лишь три гейма - 6:1, 6:2.

Матч продолжался всего 53 минуты. За это время Свитолина совершила одну подачу навылет, шесть двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Это была первая встреча этих теннисисток на корте.

US Open-2026
Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Солана Сьерра (Аргентина) 6:1, 6:2



В следующем матче Свитолина сыграет с победительницей партии между австралийкой Майей Джойнт и нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Стоит отметить, что ранее Свитолина и Монфис уступили в полуфинале US Open.

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